Golpe do amor faz vítimas no Brasil e cresce desde a pandemia Quatro em cada dez brasileiras já sofreram estelionato sentimental Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 11h20 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h20 )

Estelionato sentimental: 40% das mulheres já foram vítimas desse tipo de golpe no Brasil

Uma pesquisa revelou que 40% das mulheres no Brasil já foram vítimas do golpe do amor, um tipo de estelionato que se intensificou após a pandemia. Foram registradas mais de dois milhões de queixas sobre esse crime recentemente. Muitas pessoas não relatam as ocorrências por vergonha ou medo, sugerindo que o número real pode ser maior. Especialistas alertam para o cuidado com a exposição nas redes sociais, pois criminosos usam a sedução online como estratégia.

Os golpistas se passam por parceiros românticos online e, após ganhar a confiança da vítima, fazem solicitações financeiras. Inicialmente expressam carinho em um relacionamento à distância, mas logo transformam essa proximidade em pedidos de dinheiro.

Os criminosos criam perfis falsos de figuras conhecidas para aumentar seus ganhos ilícitos, causando prejuízos financeiros significativos e traumas emocionais às vítimas. A polícia orienta as vítimas a registrarem boletim de ocorrência e guardarem provas para ajudar na identificação dos envolvidos. A punição para quem comete estelionato sentimental varia de um a cinco anos de prisão e pode incluir multa.

Assista em vídeo - Estelionato sentimental: 40% das mulheres já foram vítimas desse tipo de golpe no Brasil

