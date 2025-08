Homem é preso com alianças roubadas no tênis em Taboão da Serra Suspeito portava revólver e resistiu à abordagem policial Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 11h50 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Guarda Civil Municipal prendeu um homem em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, durante patrulhamento. Ele foi encontrado com nove alianças roubadas escondidas no tênis e portava um revólver. O suspeito estava de moto e resistiu à abordagem dos agentes, que precisaram usar força para contê-lo.

Na delegacia, ele confessou ter roubado as joias no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. Esse tipo de roubo é comum na região, com criminosos vendendo as alianças por preços baixos após desmanchá-las.

Veja também

‌



Val Marchiori e Renata Dominguez se enfrentaram em uma disputa acirrada

Hoje em Dia playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Veja a íntegra da Batalha das Receitas desta quarta-feira (6) Charlote de banana e éclair de banoffee marcam o Desafio Final da Batalha das Receitas Imagem da câmera corporal de policial militar mostra execução de homem que estava rendido Val Marchiori e Renata Dominguez participam da Batalha das Receitas desta quarta (6) Desafio do Chef: Val Marchiori e Renata Dominguez preparam bolo de banana em 30 minutos Homem é preso com nove alianças roubadas escondidas no tênis em Taboão da Serra (SP) Você e o Doutor: Aprenda mais sobre o colesterol, que ameaça 40% dos brasileiros Homem morre após brigar com a filha e trocar tiros com a polícia em Praia Grande (SP) Atropelamento em Cotia (SP) deixa uma mulher morta e duas pessoas hospitalizadas Operação em SP e outros 11 estados mira quadrilha de falsificadores de anabolizantes Estelionatários trocam cartões para aplicar golpes em passageiros de táxis e carros de aplicativo O caminho das armas: veja como fuzis, pistolas, munições e carregadores entram no Brasil Moradores da zona sul de São Paulo enfrentam onda de assaltos Homem invade casa de shows em Belém (PA) com carro após ser rejeitado por mulher Mulher de 30 anos é encontrada morta em piscina de motel em SP Motoboy fica famoso por ajudar pessoas que enfrentam situações difíceis no trânsito Cresce o número de motociclistas vítimas de acidentes fatais no estado de São Paulo Julinho Casares visita Dinho, hipopótamo que vive em Campinas (SP) e passou por tratamento dentário Operação inusitada: bombeiros são acionados e usam guindaste para retirar boi de buraco Cantor permanece internado após ser atingido por disparo durante confusão no Terminal Barra Funda

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!