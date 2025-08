Homem morre após confronto com a polícia em Praia Grande (SP) Discussão familiar leva a tiroteio fatal; armas foram apreendidas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 11h27 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um homem morreu em Praia Grande após um confronto com a Polícia Militar após discussão familiar.

O homem disparou uma arma e se refugiou em seu apartamento antes do tiroteio.

A Polícia foi recebida a tiros e acionou o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) para apoio.

Ele foi encontrado morto, e armas foram apreendidas; o caso foi registrado como morte em intervenção policial.

Homem morre após brigar com a filha e trocar tiros com a polícia em Praia Grande (SP)

Um homem morreu em Praia Grande, no litoral paulista, após uma discussão com a filha que resultou em um confronto com a Polícia Militar. Segundo relatos, após a briga familiar, ele disparou uma arma de fogo e se refugiou em seu apartamento.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, foi recebida a tiros pelo homem. Devido à incerteza sobre se ele havia sido atingido durante o confronto, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi chamado para apoio. No fim, o suspeito foi encontrado morto no local.

Armas de fogo e facas foram apreendidas na posse do homem. O caso foi registrado pelas autoridades como morte decorrente de intervenção policial, além de ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, legítima defesa e tentativa de homicídio.

