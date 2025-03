Mototaxista persegue ladrão e recupera bicicleta em Ipatinga (MG) Rinaldo Barroso é aclamado como herói após ação corajosa Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h35 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mototaxista é tratado como herói depois de interferir em assalto em Ipatinga (MG)

Rinaldo Barroso, mototaxista em Ipatinga, Minas Gerais, foi saudado como herói após impedir o furto de uma bicicleta. Ao perceber um comportamento suspeito no centro da cidade e ouvir gritos de “pega ladrão”, ele rapidamente perseguiu o ladrão com sua motocicleta. Após confrontar o suspeito, que abandonou a bicicleta furtada, Rinaldo retornou com o objeto ao local do furto.

A ação corajosa foi amplamente elogiada por comerciantes e pedestres presentes, que aplaudiram Rinaldo por sua iniciativa. Ele não conhecia o proprietário da bicicleta, mas fez questão de garantir que ela fosse devolvida. Sua atitude altruísta lhe rendeu o apelido de “herói sem capa” entre os moradores locais.

Assista em vídeo - Mototaxista é tratado como herói depois de interferir em assalto em Ipatinga (MG)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!