Mulher de 30 anos é encontrada morta em piscina de motel em SP Polícia investiga se morte foi acidental ou criminosa Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 11h01 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h01 )

Mulher de 30 anos é encontrada morta em piscina de motel em SP

Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta na piscina de um motel em São Paulo. O parceiro dela deixou o local antes do corpo ser descoberto. A polícia investiga as circunstâncias da morte para determinar se foi um crime ou um acidente. O casal chegou ao motel com um carro de luxo e reservou uma suíte por 12 horas. Após a saída do homem, os funcionários encontraram a mulher boiando na piscina após tentativas frustradas de contato.

No local, estavam taças de vinho, uma garrafa de vinho tinto vazia, muitas garrafas de cerveja, e manchas vermelhas no lençol foram observadas. No dia seguinte, o homem retornou ao motel acompanhado de outra mulher para fazer uma nova reserva, sendo então levado à delegacia para depor. O caso segue em investigação.

