Ana Hickmann conversa com Luiza Possi sobre desafios da maternidade no quadro SOS Mãe nesta sexta (29)
A apresentadora do Hoje em Dia conheceu os filhos da cantora, que explicou como se organiza para criar duas crianças ao mesmo tempo
Nesta sexta (29), Ana Hickmann apresenta um novo episódio do quadro SOS Mãe no Hoje em Dia. Desta vez, a cantora Luiza Possi recebe a visita da apresentadora e abre as portas de sua casa para falar sobre sua rotina com os filhos Lucca e Matteo, que têm idades muito próximas.
Durante o encontro, elas conversam sobre os desafios de criar duas crianças quase gêmeas e de equilibrar a maternidade com a rotina intensa de shows e apresentações de Luiza Possi. A cantora conta que precisou se organizar e se dedicar em dobro para conciliar a jornada dupla depois que se tornou mãe.
O quadro SOS Mãe mostra histórias inspiradoras de mães e filhos, emocionando o público e trazendo reflexões sobre família, amor e superação.
O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.