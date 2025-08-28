Ana Hickmann conversa com Luiza Possi sobre desafios da maternidade no quadro SOS Mãe nesta sexta (29) A apresentadora do Hoje em Dia conheceu os filhos da cantora, que explicou como se organiza para criar duas crianças ao mesmo tempo Novidades|Do R7 28/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h50 ) twitter

Luiza Possi conversa sobre desafios da maternidade Divulgação/RECORD

Nesta sexta (29), Ana Hickmann apresenta um novo episódio do quadro SOS Mãe no Hoje em Dia. Desta vez, a cantora Luiza Possi recebe a visita da apresentadora e abre as portas de sua casa para falar sobre sua rotina com os filhos Lucca e Matteo, que têm idades muito próximas.

Durante o encontro, elas conversam sobre os desafios de criar duas crianças quase gêmeas e de equilibrar a maternidade com a rotina intensa de shows e apresentações de Luiza Possi. A cantora conta que precisou se organizar e se dedicar em dobro para conciliar a jornada dupla depois que se tornou mãe.

O quadro SOS Mãe mostra histórias inspiradoras de mães e filhos, emocionando o público e trazendo reflexões sobre família, amor e superação.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.