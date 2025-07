Ana Hickmann relembra momentos marcantes da vida e revela: ‘Muitos motivos para agradecer’ A apresentadora do Hoje em Dia contou um pouco de sua trajetória em um carrossel de fotos; confira Novidades|Do R7 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

Ana Hickmann posta fotos de momentos especiais da carreira e recebe elogios dos fãs Reprodução/Instagram

Entrando na trend “Minha vida parece um filme e posso provar”, a apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, compartilhou com seus seguidores em uma rede social um carrossel de fotos com momentos que marcaram sua vida.

Entre os registros, estavam campanhas publicitárias em que ela trabalhou, desfiles de moda e fotos ao lado da família.

“Se eu sentasse com a Ana de 15 anos e contasse tudo que iria acontecer, ela com certeza não acreditaria. São muitos motivos para agradecer a Deus! E me conta, qual a coisa mais incrível que já realizou?”, escreveu na legenda.

Os seguidores adoraram o post e deixaram vários comentários elogiando Ana e sua história de vida:

“Uma trajetória marcada pelo esforço, determinação e talento! Digníssima de um filme”, escreveu uma. “Maravilhosa”, comentou outra.

“Você é merecedora de tudo de melhor que há nessa vida”

Confira o post abaixo:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.