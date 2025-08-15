Aprenda a preparar a torta capixaba assinada por Iran Malfitano e Furmiga
Dupla venceu o terceiro episódio do Batalha das Receitas do Hoje em Dia e deixou o público com água na boca
Os amigos Iran Malfitano e Furmiga foram os grandes campeões no terceiro episódio da nova temporada do quadro Batalha das Receitas durante o Hoje em Dia desta quarta (13).
Representando o time azul, a dupla levou a melhor contra a atriz e modelo Thaís Pacholeck, e seu pai, Rubens, do time laranja. Os participantes impressionaram com o prato preparado para o tema “torta salgada”. Eles cozinharam uma torta capixaba que deixou o convidado, chef Fernando Martins, com água na boca.
Confira abaixo a receita completa para você fazer e se deliciar em casa no almoço da família:
Ingredientes:
• 400 de bacalhau dessalgado e desfiado
• 350g de siri desfiado e cozido
• 350g de caranguejo desfiado e cozido
• 500g de camarão VM
• 2 vidros palmito
• 12 ovos
• 5 tomates maduros picadinhos
• 4 cebolas picadinhas
• 2 cebola inteiras (para cortar em rodelas finas)
• 12 dentes de alho picadinhos
• 3 maços de coentro picadinhos
• 1 maços de cebolinha picadinha
• 1 vidro azeite extra-virgem(500ml)
• Sal a gosto
• Pimenta a gosto
• 1 vidro pequeno azeitonas verdes grandes
• Rodelas de cebola para decorar
• 100g de colorau
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça 3 colheres de sopa de azeite e doure 2 dentes de alho amassados com 1/2 cebola picada.
Adicione 1/2 tomate picado e deixe cozinhar até quase desmanchar.
Tempere com coentro e cebolinha bem picados, sal e pimenta a gosto.
Acrescente o fruto do mar desejado e cozinhe até estar no ponto. Reserve.
Repita o processo para cada tipo de fruto do mar e também para o palmito.
As moquecas não devem conter caldo, para evitar que a torta fique úmida demais.
Com todas as moquecas prontas, misture os ingredientes, mexendo sempre no fogo para secar e obter uma mistura homogênea.
Bata 6 claras em neve, incorpore as gemas e adicione à mistura no fogo, para dar liga.
Quando estiver sequinha, transfira para um tabuleiro untado com azeite, decore com rodelas de 3 ovos cozidos, azeitonas e, se desejar, rodelas de cebola.
Bata mais 6 claras em neve, misture as gemas e espalhe sobre toda a torta, cobrindo-a.
Leve ao forno médio até que a cobertura esteja dourada.
Veja agora como foi o terceiro episódio:
Fique ligado! Todas às quartas, o Batalha das Receitas recebe um famoso acompanhado de um familiar ou amigo para participar da competição.
As duplas ainda enfrentam o Desafio do Chefe o Desafio Final, e quem se sair melhor leva para casa o prêmio de R$ 10 mil.
Com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30.
A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.