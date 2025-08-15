Aprenda a preparar a torta capixaba assinada por Iran Malfitano e Furmiga Dupla venceu o terceiro episódio do Batalha das Receitas do Hoje em Dia e deixou o público com água na boca Novidades|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

Confira o passo a passo da receita da torta capixaba preparada por Iran Malfitano e seu amigo Furmiga Divulgação/RECORD

Os amigos Iran Malfitano e Furmiga foram os grandes campeões no terceiro episódio da nova temporada do quadro Batalha das Receitas durante o Hoje em Dia desta quarta (13).

Representando o time azul, a dupla levou a melhor contra a atriz e modelo Thaís Pacholeck, e seu pai, Rubens, do time laranja. Os participantes impressionaram com o prato preparado para o tema “torta salgada”. Eles cozinharam uma torta capixaba que deixou o convidado, chef Fernando Martins, com água na boca.

Confira abaixo a receita completa para você fazer e se deliciar em casa no almoço da família:

Ingredientes:

• 400 de bacalhau dessalgado e desfiado

‌



• 350g de siri desfiado e cozido

• 350g de caranguejo desfiado e cozido

‌



• 500g de camarão VM

• 2 vidros palmito

‌



• 12 ovos

• 5 tomates maduros picadinhos

• 4 cebolas picadinhas

• 2 cebola inteiras (para cortar em rodelas finas)

• 12 dentes de alho picadinhos

• 3 maços de coentro picadinhos

• 1 maços de cebolinha picadinha

• 1 vidro azeite extra-virgem(500ml)

• Sal a gosto

• Pimenta a gosto

• 1 vidro pequeno azeitonas verdes grandes

• Rodelas de cebola para decorar

• 100g de colorau

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça 3 colheres de sopa de azeite e doure 2 dentes de alho amassados com 1/2 cebola picada.

Adicione 1/2 tomate picado e deixe cozinhar até quase desmanchar.

Tempere com coentro e cebolinha bem picados, sal e pimenta a gosto.

Acrescente o fruto do mar desejado e cozinhe até estar no ponto. Reserve.

Repita o processo para cada tipo de fruto do mar e também para o palmito.

As moquecas não devem conter caldo, para evitar que a torta fique úmida demais.

Com todas as moquecas prontas, misture os ingredientes, mexendo sempre no fogo para secar e obter uma mistura homogênea.

Bata 6 claras em neve, incorpore as gemas e adicione à mistura no fogo, para dar liga.

Quando estiver sequinha, transfira para um tabuleiro untado com azeite, decore com rodelas de 3 ovos cozidos, azeitonas e, se desejar, rodelas de cebola.

Bata mais 6 claras em neve, misture as gemas e espalhe sobre toda a torta, cobrindo-a.

Leve ao forno médio até que a cobertura esteja dourada.

Veja agora como foi o terceiro episódio:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! Todas às quartas, o Batalha das Receitas recebe um famoso acompanhado de um familiar ou amigo para participar da competição.

As duplas ainda enfrentam o Desafio do Chefe o Desafio Final, e quem se sair melhor leva para casa o prêmio de R$ 10 mil.

Com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.