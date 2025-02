Carol Narizinho e Cynthia Benini participam do quadro ‘Será que é Verdade?’ no Hoje em Dia desta sexta (14) Elas terão que descobrir o que é real e o que é mentira nas informações que circulam na internet Novidades|RECORD 13/02/2025 - 11h20 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h52 ) twitter

Hoje em Dia recebe Carol Narizinho e Cynthia Benini para o quadro 'Será que é verdade?' Reprodução/Instagram

Nesta sexta (14), no Hoje em Dia, Carol Narizinho e Cynthia Benini participam do quadro ‘Será que é verdade?‘.

Elas vão tentar descobrir se as informações que circulam na internet e bombam nas redes sociais são realmente verdadeiras ou se são apenas boatos.

Com muito bom humor e curiosidade, as convidadas vão tentar desvendar quais dessas histórias são reais e quais são enganosas. Para tirar as dúvidas, especialistas vão explicar os fatos por trás de cada situação.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.