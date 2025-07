Celso Zucatelli visita o camarim de Ticiane Pinheiro e compartilha o momento; veja ‘Cafezinho’ reuniu os apresentadores antes do Hoje em Dia desta sexta-feira (18) Novidades|Do R7 18/07/2025 - 17h52 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h52 ) twitter

Celso Zucatelli e Ticiane Pinheiro compartilham 'cafézinho' antes do Hoje em Dia desta sexta (18) Reprodução/Instagram

Sucesso nas redes sociais, o apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, publicou em seu perfil um registro inusitado nesta sexta-feira (18). O jornalista aproveitou um espaço na agenda antes do início do programa para visitar o camarim de Ticiane Pinheiro.

Os apresentadores posaram juntinhos no camarim da Ticiane, na legenda da publicação o jornalista brincou: “Aquela passada no camarim da Ticiane Pinheiro para começar bem o dia com a energia dela. Estamos no ar, bom dia!”.

Nos comentários, a apresentadora brincou com o registro e aproveitou para fazer um convite: “Tem sempre um aconchego e cafezinho aqui, quando quiser será muito bem-vindo”, escreveu.

Os fãs se divertiram com a brincadeira e rasgaram elogios aos apresentadores na publicação: “Lindos, amo muito”. Outra seguidora escreveu: “Vocês são uns queridos”.

‌



Além dos fãs, a apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, e o comandante do quadro ‘E se Fosse Você?’, Elcio Coronato, comentaram emojis de coração na foto dos apresentadores.

Confira a publicação:

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.