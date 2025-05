Dr. Sproesser fala sobre asma e cuidados respiratórios no Hoje em Dia desta terça (6) Médico de família dá dicas essenciais para controlar crises de asma e bronquite, e proteger crianças e idosos no quadro Você e o Doutor Novidades|Do R7 05/05/2025 - 16h31 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h33 ) twitter

Nesta terça (6) o Dr. Sproesser falará sobre asma e bronquite no Dia Mundial do Combate ao Asma Edu Moraes / RECORD

Nesta terça (6), o Hoje em Dia exibirá mais uma edição do quadro Você e o Doutor, com o médico de família Antônio Spreosser. O tema é de extrema importância: asma e bronquite, duas doenças que costumam se agravar nesta época do ano. E o momento não poderia ser mais oportuno, já que amanhã é o Dia Mundial de Combate à Asma, celebrado sempre na primeira terça-feira de maio.

No Brasil, a asma é a terceira causa de internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). O aumento dos problemas respiratórios, especialmente com a chegada das estações mais frias e secas, pode agravar condições crônicas como a asma e a bronquite.

Dr. Antônio Sproesser falará, ao vivo, sobre os principais gatilhos que podem desencadear crises, como a poluição, mudanças climáticas e alergias. O médico também abordará os cuidados essenciais para o controle destas doenças e a prevenção de complicações, principalmente entre crianças e idosos, os dois grupos mais vulneráveis a complicações. Ele também dará orientações sobre como melhorar a qualidade de vida, por meio de tratamentos adequados.

Não perca esse episódio inédito! O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h na tela da RECORD.