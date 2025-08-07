Éclair de Banoffee: aprenda a sobremesa de Renata Dominguez e Leandro Gléria Dupla venceu a disputa no segundo episódio do Batalha das Receitas contra Val Marchiori e Amilton Augusto Novidades|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 04h56 ) twitter

Os vencedores apostaram na sobremesa éclair de banoffee e impressionaram os apresentadores e o jurado, chef Pedro Frade Edu Moraes/RECORD

Mais um episódio do Batalha das Receitas do Hoje em Dia foi concluído com sucesso e muito sabor! Desta vez, a atriz Renata Dominguez e o marido Leandro Gléria, que participaram do Power Couple Brasil 5, mostraram seus dotes culinários de milhões e venceram Val Marchiori e o marido, Amilton Augusto, na disputa gastronômica comandada por Renata Alves e Guga Rocha.

O tema da semana foi “doce com banana”, fruta muito presente na culinária e no dia a dia dos brasileiros, que pode ser preparada de várias formas e em diferentes receitas.

Renata e Leandro, do time laranja, prepararam simplesmente um delicioso Éclair de Banoffee de dar água na boca e se destacaram diante do Charolotte de Banana dos adversários do time azul.

Quer aprender a fazer essa sobremesa que vai adoçar o almoço de domingo da família? Confira agora os ingredientes e o modo de preparo!

Éclair de Banoffee

Ingredientes

Massa choux:

150g de água filtrada

150g de leite integral

8g ou 1 colher (chá) de essência de baunilha branca

7g açúcar refinado

3g sal

180 g de manteiga sem sal

160 g de farinha de trigo

250g de ovos (mais ou menos 5)

Recheio 1 (banana caramelizada)

50g de canela

50g de açúcar

12 bananas

Recheio 2 (doce de leite)

800g de doce de leite

Calda de caramelo

400g de creme de leite normal (2 caixas)

350g de açúcar refinado (aproximadamente)

18g (1 colher de sopa bem cheia) de manteiga

12g (2 colheres de chá) de flor de sal

Cobertura de chantilly

400g de creme de leite fresco gelado (duas xícaras)

64g de açúcar refinado (duas colheres de sopa)

20g (1 colher de sopa) de leite de condensado gelado

Farofa crocante

45g de açúcar refinado

6g flor de sal

Decoração

50g de canela em pó

12 canelas em pau pequenas

Preparo:

Massa Choux

Acenda o forno a 180ºC e junte os 6 primeiros ingredientes em uma panela e leve ao forno médio até levantar fervura (depois de um tempo aumentar a temperatura.

Retire a mistura do fogo e junte a farinha de trigo aos poucos, até formar uma mistura homogênea (fora do fogo colocar um pouquinho e mexer). Leve ao fogo novamente e mexa bem até que a massa solte da panela (entre 3 a 5 minutos).

Coloque a massa imediatamente em uma batedeira com batedor tipo raquete e bata em velocidade média, e adicione os ovos um a um até que esteja todo incorporado (a partir do terceiro ovo, aumente uma velocidade) até que a massa fique com aspecto liso (mais ou menos 10 minutos.

Atenção para o ponto da massa! Bata até ficar agarrando na batedeira tipo bolo convencional. Enquanto isso, unte um tabuleiro e prepare o saco de confeiteiro com bico tipo pitanga.

Depois, coloque a massa em um saco de confeiteiro com bico pitanga nº17 e em uma assadeira untada faça pequenos bastões de cerca de 15 cm de comprimento puxando a extremidade final para cima.

Importante! Lembre de respeitar o espaço de 5 cm entre elas para não grudarem.

Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por mais ou menos 40 minutos, ou até estarem douradas. Reserve para aplicação do recheio (deixe esfriar).

Recheio 1 - Banana caramelizada

Unte o tabuleiro e corte as bananas em rodelas. Polvilhe açúcar e canela e leve ao forno por 5 minutos até o açúcar derreter. Deixe esfriar e reserve na geladeira.

Calda de caramelo salgado

Derreta o açúcar em fogo baixo com fuet. Quando estiver com uma cor dourada, acrescente a manteiga. Ao chegar o ponto, líquido com tudo dissolvido, retire do fogo e acrescente duas caixas de creme de leite.

Mexa fora do forno até dissolver. Irá empelotar no começo, mas continue até ficar lisinho (se não dissolver todo, volta para o forno). Adicione flor de sal e misture.

Farofa doce crocante

Unte a bancada ou assadeira. Derreta o açúcar em fogo baixo com fuet até ficar líquido. Misture flor de sal, tire do fogo e despeje na assadeira da bancada. Após esfriar, quebre com o martelo.

Cobertura chantilly

Bata o creme de leite com o açúcar até ponto de bico (comece na velocidade mínima e vá aumentando). Faça metade e metade. Acrescente o leite condensado e bata mais um pouco só para ficar lisinho.

Montagem e decoração:

Corte a éclair ao meio na parte de cima, insira a banana e o doce de leite com saco de confeiteiro. Deixe a abertura para cima no prato e na sequência acrescente uma camada de caramelo salgado. Cubra com chantilly em toda a extensão da éclair com bico 1 metro.

Com auxílio de uma bisnaga de ketchup aplique caramelo salgado em zigue-zague no prato, e polvilhe canela. Posicione canela em barra no topo da éclair.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, sob comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.