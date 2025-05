‘Ela é a resposta de muita coisa na minha vida’, diz Graciele Lacerda sobre a filha Clara A esposa do cantor Zezé Di Camargo participou do quadro SOS Mãe e abriu o coração para Ana Hickmann durante o Hoje em Dia; confira Novidades|Do R7 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 ) twitter

Ana Hickmann conversa com Graciele Lacerda sobre o processo de fertilização in vitro durante o quadro SOS Mãe Divulgação/RECORD

Durante o Hoje em Dia, a influenciadora Graciele Lacerda falou com exclusividade ao quadro SOS Mãe, comandado por Ana Hickmann, sobre os desafios que passou até finalmente conseguir dar à luz a filha, Clara; fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Ana Hickmann foi até a residência do casal conhecer a pequena Clara, o quarto da bebê, e é claro, conversar com Graciele sobre o processo de gravidez e como tem sido a experiência da maternidade.

A esposa de Zezé Di Camargo revelou que sonha em ser mãe desde quando ainda era criança e gostava de brincar de boneca. Depois de um tempo de relacionamento com o cantor, os dois decidiram que queriam tentar ter um bebê e foram até um médico para saber como realizar o processo de fertilização in vitro. Ao todo, foram seis tentativas durante cinco anos até o casal finalmente ter sucesso. Nesse meio tempo, Graciele foi diagnosticada com endometriose e pensou em desistir.

Hoje, com a filha nos braços, a empresária revela estar extremamente realizada após passar por tantos desafios: “Ela é a resposta de muita coisa na minha vida. O fortalecimento da minha fé e minha maturidade”.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.