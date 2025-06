Elcio Coronato testa a sinceridade das pessoas no Hoje em Dia desta quinta (12) No quadro ‘E Se Fosse Você’, público descobre até que ponto as pessoas estão dispostas a mentir por alguém que acabaram de conhecer Novidades|R7 11/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h59 ) twitter

Elcio Coronato faz novo teste no Hoje em Dia desta quinta (12) DIVULGAÇÃO/ RECORD

Nesta quinta-feira (12), o Hoje em Dia exibe o nono episódio do quadro E Se Fosse Você?, comandado por Elcio Coronato. Este novo teste social vai abordar uma questão provocadora: até que ponto as pessoas estão dispostas a mentir por alguém que acabaram de conhecer?

Com o tema Mente pra mim, duas situações distintas são colocadas à prova para analisar as reações do público.

No primeiro caso, uma jovem aborda um desconhecido com um pedido incomum: ela quer que ele ligue para seu chefe e diga que está doente, justificando sua ausência no trabalho. Já na segunda situação, o cenário envolve um contexto ainda mais constrangedor — a moça está no shopping com o amante quando o namorado começa a ligar insistentemente. Desesperada, ela pede ajuda a uma mulher que está por perto para esconder a traição.

A proposta do quadro é gerar reflexão sobre empatia, valores e atitudes diante de situações inesperadas, revelando como diferentes pessoas reagem sob pressão.

Não perca! O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, das 10h às 11h50, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.