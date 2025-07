Elenco do Hoje em Dia tenta comer leitoa à pururuca e fica na vontade Zucatelli, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Keila Jimenez vão ao restaurante após ficarem com água na boca com prato preparado por Guga Rocha Novidades|Do R7 24/07/2025 - 15h09 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h09 ) twitter

Zucatelli, Ticiane, Renata e Keila divertem os fãs nas redes após não conseguirem comer a leitoa à pururuca Reprodução/Instagram

Depois de ficarem babando com a leitoa à pururuca apresentada pelo Chef Guga Rocha no quadro O Segredo da Receita no Hoje em Dia, Celso Zucatelli, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Keila Jimenez decidiram matar a vontade indo direto ao restaurante depois do programa. Mas ao chegarem lá, receberam uma surpresa: o prato só é servido aos domingos!

Levaram na esportiva, claro. Zuca gravou um vídeo divertido com as colegas, publicou nas redes sociais e arrancou risadas dos fãs. No post, ele ainda brincou com o chef: “Chef Guga Rocha, você paga o próximo!” Parece que a turma já marcou a próxima visita, com o prato garantido!

Nos comentários, o próprio Chef Guga Rocha entrou na brincadeira e topou a missão: “Tá fechado! Na próxima eu pago. Amo vocês, time”, escreveu ele.

Tici não perdeu a chance de reforçar o pedido: “Paga sim! Por favor! Foi caro demais”, brincou a apresentadora.

E até o jornalista Edu Ribeiro entrou na onda. O âncora do Jornal da Record comentou com bom humor: “Como sofrem esses meus amigos”. É ou não é um time de peso até na hora do almoço?

Confira a publicação:

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.