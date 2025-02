Entenda por que o pet pode ser aliado no combate ao sedentarismo infantil Estudo comprova que crianças com animais ativos se exercitam mais e participar do processo de desenvolvimento de um animal é importante para as aquisições emocionais e afetivas dos pequenos Novidades|R7 16/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ter um pet ativo pode beneficiar o desenvolvimento motor, emocional e social das crianças Reprodução/RECORD

O Hoje em Dia mostrou o impacto positivo dos animais de estimação na vida das crianças, que podem ser grandes aliados no combate ao sedentarismo infantil.

A empresária Carla Percivale de Macedo, mãe de Pedro, de 5 anos, conta que a primeira cachorra da família, a Lara, chegou quando ela estava grávida de sete meses. “Eu queria que meu filho crescesse com um animalzinho, acho saudável”, declarou.

Quando Pedro cresceu e começou a interagir com a amiga de quatro patas, ela já estava mais velha, daí o menino pediu a mãe por um novo filhote. Mesmo relutante no início, Carla acabou cedendo aos desejos do pequeno e juntos adotaram a Abacate.

A pet classificada como SRD (Sem Raça Definida) chegou recém-nascida e, atualmente, tem oito meses de vida. No auge da energia, ela e Pedro brincam pelo apartamento em clima de muita bagunça e diversão.

‌



Segundo Carla, o menino antes passava muito tempo no celular, mas tudo mudou com a chegada da nova companheira. “É mais legal brincar com a Abacate do que ficar no tablet”, disse o mennino.

A mãe observa que nos dias em que o menino ficava muito tempo na tela, ela também notava certa agressividade e aumento nas oscilações de humor no filho.

‌



O sedentarismo infantil tem sido alvo de muitas pesquisas e debates. Anos de estudos científicos declaram os benefícios dos pets aos seres humanos, mas, recentemente, pesquisadores chegaram a uma nova conclusão: as crianças que têm pets ativos se exercitam mais.

Um estudo da Revista Internacional de Nutrição Comportamental e Atividade Física acompanhou 600 crianças, com idades entre 2 e 7 anos ao longo de três anos. Neste período, meninos com pets ativos aumentaram o tempo de atividade física em cerca de meia hora por dia, já as meninas se movimentaram uma hora a mais diariamente.

‌



“A questão da interação também é muito importante.” afirma a pediatra Tatiana Cicerelli. Essa melhora ocorre devido à presença do pet na rotina da criança, enquanto ela passa pelo desenvolvimento motor, emocional e social dela. Ou seja, o bicho incentiva a criança em suas atividades e brincadeiras enquanto ambos amadurecem juntos.

A médica reforça também a importância dos pais acompanharem de perto e a responsabilidade com a saúde e bem-estar dos pets. Além disso, ela fala sobre o ciclo de vida que um animal tem para a criança. “Participar do processo de desenvolvimento desse animal é muito importante para as aquisições emocionais e afetivas das nossas crianças”, afirma a pediatra.

Confira a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na RECORD.