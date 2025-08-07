Guga Rocha ensina a preparar o nhoque à la cachaça no Hoje em Dia desta sexta (8) Chef aprende a preparar uma massa diferente, com toque brasileiro e feita com ricota Novidades|Do R7 07/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chef aprende a preparar um nhoque diferente, com toque brasileiro e massa feita com ricota Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia exibe mais uma edição do quadro Segredo da Receita com o chef Guga Rocha, nesta sexta-feira (8).

Desta vez, Guga visita a cozinha de uma chef talentosa para aprender o passo a passo de um prato inspirado na culinária italiana, mas com um toque bem brasileiro: nhoque à la cachaça.

A receita chama a atenção por substituir a tradicional batata pela ricota, deixando a massa mais leve. Além disso, o prato traz ingredientes que valorizam a gastronomia nacional e garantem uma combinação cheia de sabor.

O chef vai acompanhar todos os detalhes da preparação e descobrir os segredos por trás dessa massa diferente.

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, nas manhãs da RECORD, às 9h30, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.