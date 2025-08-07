Guga Rocha ensina a preparar o nhoque à la cachaça no Hoje em Dia desta sexta (8)
Chef aprende a preparar uma massa diferente, com toque brasileiro e feita com ricota
O Hoje em Dia exibe mais uma edição do quadro Segredo da Receita com o chef Guga Rocha, nesta sexta-feira (8).
Desta vez, Guga visita a cozinha de uma chef talentosa para aprender o passo a passo de um prato inspirado na culinária italiana, mas com um toque bem brasileiro: nhoque à la cachaça.
A receita chama a atenção por substituir a tradicional batata pela ricota, deixando a massa mais leve. Além disso, o prato traz ingredientes que valorizam a gastronomia nacional e garantem uma combinação cheia de sabor.
O chef vai acompanhar todos os detalhes da preparação e descobrir os segredos por trás dessa massa diferente.
