Guga Rocha ensina como cortar frutas de forma criativa no Hoje em Dia desta quarta (30) No quadro Truques de Cozinha, ao lado de Renata Alves, o chef também dá dicas de como tirar a pele do tomate e fazer batata bolinha assada

Novidades|Do R7 29/04/2025 - 15h24 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h24 ) twitter

