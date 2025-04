Guga Rocha ensina como fazer bebida isotônica e barrinha de cereal no Hoje em Dia Ainda no quadro Truques da Cozinha desta quarta (9), o chef conta o segredinho para extrair suco de limão; saiba mais Novidades|Do R7 08/04/2025 - 14h36 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h36 ) twitter

O chef Guga Rocha vai ensinar como fazer uma bebida isotônica caseira com ingredientes simples Edu Moraes/RECORD

Aquelas dicas preciosas e práticas de culinária e receitinhas simples e saudáveis para a rotina diária estão no quadro Truques de Cozinha no Hoje em Dia desta quarta-feira (9).

O chef Guga Rocha vai ensinar como fazer uma bebida isotônica caseira com ingredientes simples, para se hidratar após atividades físicas, ou apenas saborear durante um lanche.

O quadro terá ainda outros dois preparos fáceis e que vão fazer muito sucesso. O chef ensina como produzir uma barrinha de cereal e um salgadinho de pizza totalmente saudáveis.

Além das receitas, o público vai poder conferir ainda uma dica imperdível para extrair todo o sumo do limão. E tem mais! Que tal transformar um simples guardanapo de papel, em um elegante utensílio para servir petiscos? Tudo isso amanhã, no Truques de Cozinha, com o chef Guga Rocha.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.