Guga Rocha ensina prato tradicional de Portugal no Hoje em Dia desta quarta (14) No quadro Receitas do Chef, aprenda a preparar um pão feito com massa de batata-doce Novidades|Do R7 13/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h03 ) twitter

Guga Rocha e Renata Alves mostram receita de pão que não vai ao forno Antonio Chahestian/RECORD

No Hoje em Dia desta quarta (14), o quadro Receitas do Chef ensina um prato bem tradicional de Portugal, cheio de sabor e com aquele jeitinho caseiro que todo mundo adora. O chef Guga Rocha, acompanhado por Renata Alves, mostra o passo a passo do famoso “Bolo do Caco”, um pão típico da Ilha da Madeira feito com massa de batata-doce.

Com preparo simples e rápido, o diferencial do Bolo do Caco está no fato de que não precisa ir ao forno — é assado diretamente na frigideira ou chapa, o que facilita a vida de quem busca praticidade na cozinha.

Para completar a experiência, Guga também ensina como fazer uma manteiga caseira, ideal para acompanhar o pão e realçar ainda mais o sabor dessa combinação.

A receita é uma ótima opção para o café da manhã, lanche da tarde ou para inovar nas refeições do dia a dia.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.