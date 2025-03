Guga Rocha prepara arroz caldoso de costela em uma versão caseira no ‘Receita do Chef’ Ele mostra como aproveitar as sobras da costelinha suína do churrasco durante quadro do Hoje em Dia; veja mais Novidades|Do R7 11/03/2025 - 17h09 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h09 ) twitter

O chef Guga Rocha estará ao lado de Renata Alves nesta quarta (12), para preparar mais uma receita deliciosa e dar dicas culinárias exclusivas para o público Edu Moraes/RECORD

No Hoje em Dia desta quarta-feira, (12), o chef Guga Rocha vai preparar uma deliciosa receita de um prato clássico da culinária espanhola em sua versão caseira.

No quadro Receita do Chef, ele vai ensinar a fazer o arroz caldoso de costela, uma opção prática para aproveitar as sobras da costelinha suína do churrasco.

Acompanhado pela apresentadora Renata Alves, o chef compartilhará os segredos desta receita, que promete agradar a todos com seu sabor diferenciado. O arroz caldoso de costela é uma refeição completa que também pode ser preparada com as sobras de qualquer tipo de carne.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.