Hoje em Dia alerta para o aumento de doenças inflamatórias no frio No programa desta terça (20), Antônio Sproesser explica como prevenir e tratar sinusite, amigdalite, otite e outros problemas Novidades|Do R7 19/05/2025 - 17h01 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h01 )

Dr. Antônio Sproesser explica como tratar as doenças inflamátorias que surgem com a frente fria Edu Moraes/ RECORD

Com a chegada das estações mais frias, cresce também a preocupação com as doenças inflamatórias típicas desse período. O Hoje em Dia desta terça (20) traz um importante alerta no quadro Você e o Doutor: a alta incidência de problemas como sinusite, amigdalite e otite nos dias de temperaturas mais baixas.

O médico de família, Antônio Sproesser, vai explicar por que essas doenças são mais comuns no frio, os principais sintomas e como elas podem evoluir para quadros mais sérios se não forem tratadas corretamente.

Durante o programa, Dr. Sproesser também dará orientações sobre os tratamentos eficazes e as medidas para proteger a saúde nesta época do ano.

Com a apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira das 10h às 11h50, nas telonas da RECORD.