Hoje em Dia desta quinta (3) desafia o público no quadro 'E Se Fosse Você?' com estrangeiro perdido nas ruas de São Paulo Elcio Coronato testa a empatia dos brasileiros diante de um asiático que não fala português nem inglês Novidades|R7 02/07/2025 - 16h26 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h26 )

Elcio Coronato testa a empatia das pessoas em novo episódio do quadro 'E Se Fosse Você?' DIVULGAÇÃO/ RECORD

O Hoje em Dia exibe, nesta quinta-feira (3), mais um episódio inédito do quadro E Se Fosse Você?, apresentado por Elcio Coronato. A proposta do quadro é reproduzir situações reais e observar como as pessoas reagem diante de dilemas inesperados do cotidiano.

No episódio desta semana, um estrangeiro asiático aparece perdido em uma rua movimentada de São Paulo. Sem falar português ou inglês, ele tenta se comunicar por meio de gestos e carrega um papel com um endereço próximo. As pessoas descobrem que o celular do estrangeiro está sem bateria, o que impossibilita o uso de aplicativos ou chamadas.

A pergunta que fica é: será que alguém vai se dispor a mostrar o caminho ou até mesmo acompanhar o rapaz até o destino? A experiência revela muito sobre empatia, solidariedade e disposição em ajudar o próximo.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, na tela da RECORD. A direção do programa é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.