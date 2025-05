Hoje em Dia exibe episódio inédito do quadro ‘E Se Fosse Você' nesta quinta (29) Elcio Coronato testa a reação das pessoas diante do tema ‘golpe contra idoso’, e discute o resultado da experiência direto do estúdio; confira

