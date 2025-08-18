Hoje em Dia exibe o quadro ‘Você e o Doutor’ sobre dores musculares nesta terça (19) Dr. Antônio Sproesser explica as causas, indica os tratamentos que realmente funcionam e ensina como se prevenir Novidades|Do R7 18/08/2025 - 16h07 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dr. Sproesser esclarece dúvidas sobre as dores musculares no Hoje em Dia desta terça (19) Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta terça-feira (19) traz mais uma edição do quadro Você e o Doutor, comandado pelo Dr. Antônio Sproesser. Nesta semana, o médico de família vai abordar um tema que preocupa muita gente e pode até atrapalhar atividades simples do dia a dia: as dores musculares.

Entre os problemas mais comuns estão a cãibra, o torcicolo e a distensão muscular, que atingem pessoas de diferentes idades e, em muitos casos, aparecem de forma inesperada, causando muita dor e limitações dos movimentos.

Durante o quadro, Dr. Sproesser vai explicar os principais fatores de risco que ocasionam o aparecimento dessas dores, comentar quais são os tratamentos que realmente trazem resultado e ainda orientar sobre medidas simples e eficazes que podem ser adotadas para prevenir que estes problemas apareçam.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h35, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.