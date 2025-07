Hoje em Dia mostra bastidores do canil da Polícia Militar de São Paulo nesta sexta (18) Julinho Casares visita a base e acompanha o treinamento de cães que atuam em operações táticas Novidades|Do R7 17/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h16 ) twitter

Julinho Casares acompanha o treinamento de cães que atuam em operações táticas no Hoje em Dia desta sexta (18) Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (18), o Hoje em Dia exibe uma matéria especial de Julinho Casares no canil da Polícia Militar de São Paulo. Ele vai mostrar de perto o trabalho de preparação dos cães que atuam em operações táticas da PM.

O especialista em comportamento animal acompanhará o dia a dia dos cães e dos policiais que trabalham com eles. Um dos destaques da reportagem é Coyote, um pastor-belga malinois de 3 anos que integra a equipe tática do canil e do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais). Ele é considerado um dos mais preparados da corporação, tendo passado por treinamentos desafiadores, como descidas de rapel e saltos de paraquedas — sempre com muito preparo e disciplina.

Julinho também vai mostrar como é importante a parceria entre os cães e os policiais para o sucesso das missões.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.