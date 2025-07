Hoje em Dia recebe elenco de ‘Paulo – O Apóstolo’ nesta sexta (5) Murilo Cezar, Floriano Peixoto, Rosanne Mulholland e Pedro Nercessian participam do quadro ‘Será que é Verdade?’ Novidades|Do R7 03/07/2025 - 12h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h36 ) twitter

Paulo – O Apóstolo, tem estreia marcada para segunda-feira (7) Divulgação/SERIELLA PRODUCTIONS

Nesta sexta (5), o Hoje em Dia exibe uma edição especial do quadro Será que é Verdade?, com a participação dos atores Rosanne Mulholland, Murilo Cezar, Floriano Peixoto e Pedro Nercessian, que integram o elenco da nova superprodução da RECORD: Paulo – O Apóstolo, com estreia marcada para segunda-feira (7), às 21h.

No quadro, os convidados encaram desafios para descobrir se as notícias e conteúdos que viralizaram nas redes sociais são reais ou falsos, mostrando como é fácil se confundir com as informações que circulam na internet.

Entre uma manchete e outra, os atores também falam sobre seus personagens e revelam detalhes dos bastidores da nova série bíblica, que promete emocionar o público com a história de transformação e fé de um dos mais importantes personagens do Novo Testamento.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, na tela da RECORD. A direção do programa é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.

