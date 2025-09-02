Hoje em Dia revela como deixar o suco de maracujá mais cremoso nesta quarta (3) No quadro Truques da Cozinha, o chef Guga Rocha ensina receitas rápidas e dá dicas fáceis para transformar o dia a dia na cozinha; confira Novidades|Do R7 02/09/2025 - 16h43 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guga também prepara uma receita simples e deliciosa de espetinho de tortilha feito na air fryer Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia exibe mais uma edição do quadro Truques de Cozinha, comandado pelo chef Guga Rocha, nesta quarta-feira (3).

Ao lado da apresentadora Ticiane Pinheiro, ele traz dicas práticas e saborosas que prometem facilitar a vida de quem gosta de cozinhar.

No programa, o chef mostra como deixar o suco de maracujá mais cremoso, explica a diferença entre os pimentões vermelho, amarelo e verde e ainda revela um truque para o ovo não grudar na frigideira na hora de fritar.

Para encerrar, Guga prepara uma receita simples e deliciosa de espetinho de tortilha feito na air fryer.

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.