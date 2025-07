Hoje em Dia testa a solidariedade das pessoas no quadro ‘E Se Fosse Você?’ desta quinta (17) Elcio Coronato avalia se o perfil de quem pede ajuda influencia na reação das pessoas Novidades|Do R7 16/07/2025 - 11h52 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h52 ) twitter

Elcio Coronato avalia se o perfil de quem pede ajuda influencia na reação das pessoas no quadro 'E se fosse você?' Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia exibe, nesta quinta (17), uma nova edição do quadro E Se Fosse Você?, apresentado por Elcio Coronato. A atração traz situações comuns do dia a dia para observar como as pessoas reagem a elas, na prática.

No episódio desta semana, a pergunta é simples: as pessoas estão dispostas a ajudar um desconhecido carregando malas pesadas? Para descobrir a resposta, dois testes serão realizados com atores diferentes — uma mulher e um homem — em situações idênticas.

Na primeira cena, a atriz está em uma esquina movimentada, com várias malas, e pede ajuda para atravessar a rua e subir escadas até um apartamento. Em seguida, o mesmo pedido é feito por um ator. Será que alguém vai ajudar? E será que o tipo de pessoa que pede, muda a forma como os outros reagem?

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.