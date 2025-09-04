Jaquelline Grohalski e Zé Love participam do quadro ‘Será que é Verdade?’ no Hoje em Dia nesta sexta (5) Ex-peões de A Fazenda testam seus palpites em notícias e curiosidades que viralizaram na internet; saiba mais Novidades|Do R7 04/09/2025 - 16h53 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os convidados da vez são Jaquelline Grohalski e Zé Love, ex-peões de A Fazenda Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia, comandado por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, traz uma nova edição do quadro Será que é Verdade?, nesta sexta-feira (5).

Os convidados da vez são Jaquelline Grohalski e Zé Love, ex-peões de A Fazenda, que vão se divertir tentando adivinhar se aquelas informações curiosas que circulam na internet, e acabaram viralizando nas redes sociais, são verdadeiras ou falsas.

No desafio, os participantes arriscam palpites e aprendem com as explicações dos especialistas, que esclarecem as dúvidas e revelam se cada informação é verdadeira ou não, reforçando a importância de checar as notícias antes de acreditar ou compartilhar.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.