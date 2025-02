Julinho Casares mostra como gatos e cães ajudam em funções terapêuticas no Hoje em Dia desta quarta (5) A reportagem revela como animais treinados têm um papel essencial no apoio emocional de pacientes com doenças crônicas Novidades|RECORD 04/02/2025 - 12h54 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h54 ) twitter

Julinho Casares mostra a importância de pets em funções terapêuticas Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia desta quarta (5), exibe uma matéria especial com Julinho Casares, que vai explorar uma história comovente de um felino que desempenha um papel crucial no cotidiano de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O gato é assistente emocional de um menino de sete anos e o ajuda a lidar com os desafios diários.

Além disso, o especialista em comportamento animal vai acompanhar de perto o trabalho de um adestrador, capacitado para treinar animais a desempenharem funções terapêuticas e médicas.

A reportagem mostrará como esses bichos de estimação podem ser fundamentais no auxílio de pacientes com diabetes, servindo como alerta em momentos críticos, como uma hipoglicemia (queda de açucar no sangue). A biodetecção de câncer, realizada pelo olfato de alguns cães, também será abordada, revelando o quanto esses animais podem contribuir na área da saúde.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.