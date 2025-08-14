Julinho Casares mostra trabalho de canil que reabilita cães agressivos No Hoje em Dia desta sexta (15), especialista em comportamento animal também ensina comandos para que os tutores possam viver em paz com o pet; confira Novidades|Do R7 14/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h55 ) twitter

Julinho Casares traz uma reportagem com dicas que pode auxiliar muitos tutores de cachorros Divulgação/RECORD

Na edição desta sexta-feira (15) do Hoje em Dia, Julinho Casares traz uma reportagem com dicas que pode auxiliar muitos tutores de cachorros. O especialista em comportamento animal visita um canil e mostra como é feito o trabalho de reabilitação de cães agressivos.

Julinho confere como o adestrador, especialista neste tipo de comportamento, consegue transformar a agressividade dos animais, em equilíbrio.

Durante a matéria, o profissional também ensina a postura que os tutores devem ter para lidar com esse tipo de situação, e ainda ensina comandos certos para que o pet aprenda a se comportar e possa viver em paz com todos os membros da família.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, sob comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.