Julinho Casares mostra tratamento odontológico de um hipopótamo no Hoje em Dia desta sexta (1°) Para atender o animal, 16 veterinários foram mobilizados na cidade de Campinas, interior de SP Novidades|Do R7 31/07/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Julinho Casares acompanha o tratamento raro de canal que mobiliza 16 veterinários em Campinas, interior de SP Divulgação/RECORD

Nesta sexta (1º), o Hoje em Dia traz uma matéria especial com Julinho Casares diretamente da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O especialista em comportamento animal acompanhou de perto um procedimento raro: o tratamento de canal realizado em um hipopótamo.

A história de Dinho, que tem 16 anos, virou notícia no Brasil inteiro por precisar de um dentista para tratar a parte interna de dois dentes incisivos. A cirurgia mobilizou uma equipe de 16 profissionais, entre veterinários especialistas em odontologia animal, anestesiologistas e a equipe do zoológico do Bosque dos Jequitibás.

Julinho vai mostrar os detalhes dessa intervenção, que durou cerca de duas horas, e como está a saúde desse paciente especial, considerado um dos animais mais perigosos do mundo.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.