Penteado afro é o tema do ‘Duelo Fashion’ do Hoje em Dia desta quinta (24) Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro recebem a modelo Valéria Valenssa e a criadora de conteúdo afrohairstylist Jacy Carvalho como juradas especiais do quadro!

Novidades|Do R7 23/10/2024 - 13h04 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h04 ) twitter

