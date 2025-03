Quadro ‘Personagens do Brasil’ apresenta a história curiosa da menor cidade do país No Hoje em Dia desta quinta (20), Renata Alves vai rodar mais uma vez o país em busca de diferentes figuras e suas vivências; saiba mais Novidades|Do R7 19/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h06 ) twitter

Renata Alves comanda mais um episódio do quadro "Personagens do Brasil" nesta quarta (20) Edu Moraes/RECORD

Nesta quinta (20), o Hoje em Dia exibe uma nova matéria no quadro Personagens do Brasil, com Renata Alves.

A apresentadora embarca em uma jornada de contrastes: de São Paulo, a maior cidade do país com mais de 11 milhões de habitantes, até Serra da Saudade, em Minas Gerais, o município menos populoso do Brasil, com apenas 831 moradores.

Durante a reportagem, Renata vai conhecer os habitantes da cidade e contar as histórias e curiosidades sobre esse pequeno e peculiar lugar mineiro.

O Hoje em Dia é apresentado por Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. O programa vai ao ar e segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.