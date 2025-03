Rafa Brites e Bárbara Borges agitam o Hoje em Dia desta quinta (13) Apresentadora e atriz terão que descobrir o que é real e o que é mentira nas informações que circulam na internet no quadro ‘Será que é Verdade?’ Novidades|Do R7 12/03/2025 - 16h33 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os apresentadores irão receber Rafa Brites e Barbara Borges no quadro 'Será que é verdade?' Edu Moraes/RECORD

Nesta quinta (13), o Hoje em Dia recebe Rafa Brites, que será a apresentadora, junto com Felipe Andreoli, do Power Couple Brasil e do novo game show da RECORD, e Bárbara Borges, vencedora da 14ª edição do reality show A Fazenda. Juntas, estarão no quadro Será que é verdade?.

O desafio é que elas tentem descobrir se as informações que circulam nas redes sociais e ganham destaque na internet são de fato verdadeiras ou apenas rumores. Se não souberem, podem chutar e torcer para acertar.

Com muito bom humor e uma boa dose de curiosidade, as convidadas terão que adivinhar o que é real e o que é falso. Para esclarecer as dúvidas, especialistas vão apresentar os detalhes por trás de cada história.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.