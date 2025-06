Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth participam do Hoje em Dia desta sexta (6) Trio encara desafios do quadro ‘Será que é Verdade?’ para descobrir o que é real nas notícias que bombam na internet e falam sobre a estreia do programa Love & Dance Novidades|Do R7 05/06/2025 - 11h13 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hoje em Dia recebe Marisa Orth, Rafa Brites e Felipe Andreoli no quadro Será que é Verdade? Edu Moraes / Divulgação RECORD

Nesta sexta-feira (6), o Hoje em Dia recebe Marisa Orth, Rafa Brites e Felipe Andreoli no quadro Será que é Verdade?. No desafio, eles analisam manchetes curiosas, histórias inusitadas e conteúdos que viralizaram nas redes sociais para tentar descobrir o que é verdadeiro e o que é fake. Ao longo da dinâmica, o trio reflete — com bom humor — sobre como é fácil cair em desinformação e reforça a importância de checar o que circula online.

Além do bate-papo divertido e da brincadeira informativa, Marisa, Rafa e Felipe também compartilham curiosidades e as expectativas para a estreia do novo programa Love & Dance, que vai ao ar no próximo domingo (8). Eles comentam detalhes da atração, o clima nos bastidores e o que o público pode esperar desse novo projeto que promete embalar as noites dominicais.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.