Renata Alves conhece idosos 90+ maratonistas no Hoje em Dia desta sexta (11)

Renata Alves viaja até Aracaju (SE), para mostrar uma história que servirá de exemplo, e até incentivo, para muita gente Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia desta sexta-feira (11) traz uma matéria para lá de especial em mais uma edição do quadro Personagens do Brasil. Desta vez, Renata Alves viaja até Aracaju (SE) e mostra uma história que promete servir de exemplo e incentivar muita gente!

A apresentadora conhece dois idosos que são verdadeiros sinônimos de vitalidade e disposição: o senhor Fiel, de 90 anos, e dona Lucinha, de 104. E sabe o que eles têm em comum? Participam de corridas de rua.

Renata acompanha um dia da rotina de Lucinha, com as atividades que a centenária tem em casa, e a acompanha no percurso de 5 km da corrida de rua. A apresentadora também mostra toda a disposição de Fiel que, com nove décadas de vida, vai correr nada mais, nada menos, do que 24 km de uma maratona!

O programa Hoje em Dia, vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.