Thaís Pacholeck e Iran Malfitano duelam por prêmio de R$ 10 mil em novo episódio do Batalha das Receitas
Durante o Hoje em Dia desta quarta (13) os atores terão que preparar uma torta salgada no desafio; saiba mais
Nesta quarta (13) tem mais uma edição da nova temporada do quadro Batalha das Receitas, a emocionante disputa gastronômica comandada por Renata Alves e Guga Rocha no Hoje em Dia.
Desta vez, quem vai encarar o desafio e terá que botar, literalmente, a mão na massa são os atores Thaís Pacholeck, acompanhada por seu pai, Rubens, e Iran Malfitano, que contará com a ajuda do amigo, Furmiga.
O tema do episódio desta quarta-feira é torta salgada e as duplas precisam encarar o julgamento do chef Fernando Martins, especialista no prato escolhido para a competição. Na primeira etapa da batalha, o Desafio do Chef, o convidado escolhe a receita que as duplas terão que preparar ao mesmo tempo.
Na sequência, o chef terá que provar os pratos sem saber de quem são e escolhe o vencedor dessa fase, que garante uma vantagem importante para o Desafio Final. A dupla que se sair melhor nos desafios leva para casa o prêmio de R$ 10 mil.
O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.