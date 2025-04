Tici Pinheiro abre o camarim e mostra detalhes da preparação para o Hoje em Dia Apresentadora compartilhou com o público um pouco da sua rotina de estrela antes de entrar no estúdio do matinal da RECORD Novidades|Do R7 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ticiane Pinheiro mostra rotina nas bastidores da RECORD em novo post e recebe chuva de elogios Reprodução/Instagram

Superstar na área! Ticiane Pinheiro abriu as portas de seu camarim na RECORD e compartilhou com os fãs sua rotina fazendo cabelo, maquiagem e vestindo o look do dia para iniciar mais um dia de gravação no Hoje em Dia. A apresentadora fez questão de mostrar, mesmo na correria, todos os detalhes de sua preparação.

“Um pouquinho do nosso dia a dia corrido aqui na RECORD. Uma linda quarta-feira para vocês!”, escreveu na legenda.

Nos comentários, fãs fizeram questão de elogiar a apresentadora e, claro, o resultado final da superprodução: “Sempre linda e elegante”, disse uma. “Adorei o look”, comentou outra.

“Maravilhosa! Você fica ainda mais radiante de branco”, completou mais uma seguidora.

Confira abaixo o post:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.

share Tem visita especial no refúgio do casal Power, Rafa Brites e Felipe Andreoli! A apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, foi até o interior de São Paulo para conhecer o sítio dos apresentadores da RECORD, e compartilhou alguns spoilers do que está por vir no quadro 'Tici Visita'; confira!