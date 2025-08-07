Tici Pinheiro curte noite de ilusionismo com a caçula e fãs elogiam: ‘Perfeitas’
Apresentadora do Hoje em Dia sempre compartilha com os seguidores momentos em família
Família é tudo e a apresentadora do Hoje em Dia, Tici Pinheiro, sabe disso! Sempre que pode, ela compartilha com os fãs momentos de pura diversão e conexão ao lado das filhas Rafaella Justus, de 16 anos, e Manuella Tralli, de 6 anos.
A noite de ilusionismo ao lado da caçula ganhou um álbum especial recheado de momentos divertidos.
Veja também
A dupla arrancou elogios dos fãs: “É muito legal ver criança sendo criança, vestindo roupa de criança, se divertindo e tudo mais”, observou.
“Manu é a criança mais feliz”, comentou uma seguidora. Enquanto outra, enalteceu: “Amo a simplicidade de vocês, lindas, perfeitas”.
Veja também: Tici Pinheiro encanta seguidores com álbum de férias
Publicidade
1 / 8