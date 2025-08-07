Tici Pinheiro curte noite de ilusionismo com a caçula e fãs elogiam: ‘Perfeitas’ Apresentadora do Hoje em Dia sempre compartilha com os seguidores momentos em família Novidades|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 04h29 ) twitter

Tici Pinheiro e a filha Manuella curtem momentos de pura diversão

Família é tudo e a apresentadora do Hoje em Dia, Tici Pinheiro, sabe disso! Sempre que pode, ela compartilha com os fãs momentos de pura diversão e conexão ao lado das filhas Rafaella Justus, de 16 anos, e Manuella Tralli, de 6 anos.

A noite de ilusionismo ao lado da caçula ganhou um álbum especial recheado de momentos divertidos.

A dupla arrancou elogios dos fãs: “É muito legal ver criança sendo criança, vestindo roupa de criança, se divertindo e tudo mais”, observou.

“Manu é a criança mais feliz”, comentou uma seguidora. Enquanto outra, enalteceu: “Amo a simplicidade de vocês, lindas, perfeitas”.

Veja também: Tici Pinheiro encanta seguidores com álbum de férias

