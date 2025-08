Morango do amor e bolo de dois andares: Tici Pinheiro mostra detalhes da festa surpresa para Rafa Justus A filha mais velha da apresentadora do Hoje em Dia retornou de férias e foi recebida com muito carinho Novidades|Do R7 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Justus ganhou festa surpresa de Tici Pinheiro

Que tal matar as saudades e ainda engatar em uma comemoração? A apresentadora do Hoje em Dia, Tici Pinheiro, preparou uma recepção especial para Rafa Justus, que curtiu férias nos Estados Unidos, e passou o aniversário de 16 anos na companhia do pai, Roberto Justus, e das amigas.

Ao chegar em casa, Rafa foi surpreendida com uma festa surpresa e a presença de familiares e amigos, que estavam escondidos enquanto Tici e a caçula Manuella Tralli a recebiam.

No cardápio, hambúrguer, bolo de dois andares e o doce do momento! “É uma obra de arte esse bolo e veio junto com morango do amor”, mostrou Tici aos seguidores.

Transbordando felicidade, a apresentadora se declarou para a mais velha: “Te amo, muito feliz que está de volta. Ai que saudades eu estava, amo muito tudo isso”.

Se viajar de férias com quem a gente ama já é bom, imagina então se divertir nos parques de Orlando, nos Estados Unidos? Ticiane Pinheiro compartilhou com os seguidores o álbum de fotos e encantou os fãs; veja a seguir Reprodução/Instagram