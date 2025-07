Tici Pinheiro faz textão para homenagear Rafa Justos: ‘Não acredito que sou mãe de uma mulher de 16 anos’ Apresentadora do Hoje em Dia revelou que está muito feliz em ver a pessoa que a filha está se tornando Novidades|Do R7 21/07/2025 - 14h29 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h31 ) twitter

Rafa Justus comemora aniversário nos Estados Unidos Reprodução/Instagram

É dia de festa na família da apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro! Rafaella Pinheiro Justus completa 16 anos, e mesmo estando de férias nos Estados Unidos, as homenagens já começaram a bombar nas redes sociais, com textão recheado de declarações de amor e elogios.

“Não acredito que sou mãe de uma mulher de 16 anos! Meu Deus, como o tempo passou voando… Filha, eu fico muito feliz em ver a pessoa que você vem se tornando com valores importantes, sempre muito carinhosa, amiga, linda, companheira, feliz, extrovertida, do bem e engraçada!"

Tici aproveitou também para incluir os seus desejos para Rafa: “Que seus 16 anos venham cheios de saúde, amor, responsabilidades, sucesso e alegrias! Que seja o melhor ano da sua vida! Você estando feliz, eu estarei feliz também! Te amo, te amo, te amo! Vivaaaaaaaa! Manda beijos para o Mickey e divirta se muito!

Confira a postagem:

‌



Sob o comando de Tici Pinheiro, Renata Alves, Ana Hickmann e Celso Zucatelli, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 9h30, na tela da RECORD.

Veja também: Tici encanta seguidores com álbum de férias em Orlando, nos Estados Unidos

