Ticiane Pinheiro anuncia que a família aumentou e fãs reagem: ‘Coisa mais linda!’
A apresentadora do Hoje em Dia contou que adotou um novo pet e mostrou, nas redes sociais, a reação das filhas
Depois de adotar a gatinha Elsa e a cadelinha Mel, Ticiane Pinheiro decidiu que ainda tinha espaço para mais amor em casa. A apresentadora do Hoje em Dia apresentou nas redes sociais a nova integrante da família: Nutella, um labradoodle de pelos marrons que já chegou roubando a cena.
A reação das filhas Rafaella e Manuella foi daquelas de encher o coração, com abraços, risadas e muita fofura. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. Uma seguidora se derreteu: “Meu Deus, que gracinha! Essa família é maravilhosa”.
Outra brincou com o nome do pet: “Nutella Pinheiro Tralli, muito chique”.
Até a amiga Ana Zucatelli, esposa do colega Celso Zucatelli, que é apaixonada por pets e já tem cinco em casa, não resistiu e comentou: “Linda!”. Parece que Nutella já chegou conquistando todo mundo.
Confira a publicação:
