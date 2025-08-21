Ticiane Pinheiro anuncia que a família aumentou e fãs reagem: ‘Coisa mais linda!’ A apresentadora do Hoje em Dia contou que adotou um novo pet e mostrou, nas redes sociais, a reação das filhas Novidades|Do R7 21/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h43 ) twitter

Ticiane Pinheiro anunciou a adição de mais um membro à família e surpreendeu suas filhas Reprodução/Instagram

Depois de adotar a gatinha Elsa e a cadelinha Mel, Ticiane Pinheiro decidiu que ainda tinha espaço para mais amor em casa. A apresentadora do Hoje em Dia apresentou nas redes sociais a nova integrante da família: Nutella, um labradoodle de pelos marrons que já chegou roubando a cena.

A reação das filhas Rafaella e Manuella foi daquelas de encher o coração, com abraços, risadas e muita fofura. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. Uma seguidora se derreteu: “Meu Deus, que gracinha! Essa família é maravilhosa”.

Outra brincou com o nome do pet: “Nutella Pinheiro Tralli, muito chique”.

Até a amiga Ana Zucatelli, esposa do colega Celso Zucatelli, que é apaixonada por pets e já tem cinco em casa, não resistiu e comentou: “Linda!”. Parece que Nutella já chegou conquistando todo mundo.

Confira a publicação:

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.