Ticiane Pinheiro se anima com folga e viaja com a família para o Rio: ‘Aí vamos nós!’ Apresentadora do Hoje em Dia celebrou a oportunidade de “cariocar” ao lado do marido e da filha Rafa Justus

Ticiane Pinheiro se anima com folga e viaja com a família para o Rio: 'Aí vamos nós!'

Gente como a gente! A apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, comemorou o dia de folga e usou as redes sociais para mostrar que tirou um tempo para curtir a família. Ela anunciou compartilhou uma foto ao lado do marido, o jornalista César Tralli, e da filha, Rafaella Justus, e anunciou a viagem.

Com um sorriso no rosto e muito entusiasmo, Tici declarou na legenda que estava indo “cariocar” com a família: “‘Errejota’, aí vamos nós. Amo Muito”.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas. A atriz Mel Fronckowiak elogiou: “Família linda e querida!”, enquanto muitos outros desejaram que o casal e a filha aproveitassem o Rio de Janeiro.

Ticiane Pinheiro comanda o Hoje em Dia ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, de segunda a sexta-feira, nas manhãs da RECORD.

Veja também: confira os momentos mais fofos de Tici Pinheiro e Nutella