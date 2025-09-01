Você e o Doutor aborda fibromialgia no Hoje em Dia desta terça (2) Antônio Sproesser explica, ao vivo, os sintomas, tratamentos e o impacto da doença na vida diária; saiba mais Novidades|Do R7 01/09/2025 - 16h15 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h15 ) twitter

Dr. Antônio Sproesser vai explicar, ao vivo, como a doença impacta a qualidade de vida Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia exibe o quadro Você e o Doutor nesta terça-feira (2) com um tema muito importante: a fibromialgia.

Recentemente, uma lei reconheceu oficialmente a doença como deficiência, garantindo aos pacientes o status de PCD e atendimento especializado pelo SUS.

A fibromialgia afeta mais de 6 milhões de brasileiros e a dor por todo o corpo é um dos sintomas mais comuns e incapacitantes.

Dr. Antônio Sproesser vai explicar, ao vivo, como a doença impacta a qualidade de vida, dificultando atividades simples do dia a dia, além de detalhar fatores que podem desencadear crises e como é feito o tratamento.

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, sob o comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.