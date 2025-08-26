Zucatelli se despede de Paçoca com post emocionante: ‘Nos ensinou o significado de amor verdadeiro’ Pet da raça Lulu da Pomerânia estava com 14 anos e era presença constante na RECORD Novidades|Do R7 26/08/2025 - 14h11 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h23 ) twitter

Paçoca, pet de Celso e Ana Zucatelli, faleceu aos 14 anos Reprodução/Instagram

Com uma legião de seguidores, Paçoca, o filho de quatro patas do apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, descansou. O cão da raça Lulu da Pomerânia estava com 14 anos e era presença constante no estúdio do matinal e também na RECORD, sempre alegrando o público com seu jeito fofo e curioso.

Nas redes sociais, Zuca fez uma homenagem emocionante ao companheiro: “Hoje é o dia mais triste das nossas vidas. Nosso filho descansou. Paçoca viveu 14 anos e foi, sem nenhuma dúvida, nosso maior motivo de alegria. Ele nos ensinou o significado de amor verdadeiro, de entrega sem pedir nada em troca”, escreveu o apresentador.

Zuca ainda contou que Paçoca abriu as portas para que ele conhecesse a proteção animal, que hoje é parte muito importante do ele é. “Eu e Ana [Zucatelli] queremos agradecer o carinho e amor que o Paçoca sempre recebeu de todos. Abrace seu filho de quatro patas com amor, brinque muito, deixe de fazer outras coisas para passar tempo com ele. Porque, quando eles partem, como hoje, o nosso coração agradece pela certeza de que eles foram muito amados e felizes. Paçoca se divertiu muito por aqui. E nós, ainda mais, ao lado dele. Obrigado, cara, por ter nos ensinado a ser pai e mãe. Celso, Ana e Paçoca Zucatelli”, finalizou.