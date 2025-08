Zucatelli se prepara para estrelar clássico de Dias Gomes no teatro Apresentador do Hoje em Dia confidenciou que atuar é um desafio e contou detalhes da montagem Novidades|Do R7 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

Zucatelli ensaia peça ao lado do amigo e ator Luiz Leal Reprodução/Instagram

Quem está acostumado a acompanhar Celso Zucatelli no Hoje em Dia ou no blog Pai de Cachorro do R7, talvez não saiba que o jornalista e apresentador também é ator.

Ele compartilhou com os seguidores do Instagram que está se preparando para estrelar O Bem-Amado, de Dias Gomes, nos palcos.

“Estar no teatro é especial porque é um desafio para mim. É o tal ‘sair da zona de conforto’ depois de tantos anos de TV. Mas, esta montagem, é diferente: ela é mais especial por causa deste encontro. Eu e Luiz Leal somos amigos há mais de 40 anos. Fizemos o primário e o ginásio juntos. E, agora, aqui estamos, ensaiando para levar ao palco Zeca Diabo e Odorico Paraguaçu, no genial texto O Bem-Amado, do fantástico Dias Gomes. Que oportunidade estar ao seu lado, meu irmão! Vai ser incrível!“, escreveu o apresentador.

Veja também: registros da viagem de férias de Celso e Ana Zucatelli

Do Brasil para a Turquia! Celso Zucatelli e sua esposa, Ana Zucatelli, escolheram o país do Médio Oriente para aproveitar as férias e compartilharam, com o site oficial, registros exclusivos dos pontos turísticos de Istambul, cidade onde se passa a série Força de Mulher, e da Capadócia. A seguir, confira detalhes incríveis da viagem do apresentador do Hoje em Dia!