Hoje em dia

Operação em SP combate violência doméstica com prisões

Ação visa prisões e proteção a vítimas sob Lei Maria da Penha

Hoje em Dia

A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação contra a violência doméstica, cumprindo 200 mandados de prisão. A ação ocorre em conjunto com o DOPE e busca também garantir medidas protetivas e apoio às vítimas.

Com a mobilização de 50 mil agentes em mais de dois mil municípios ao longo de agosto, a operação marca os 19 anos da assinatura da Lei Maria da Penha. Esta iniciativa tem como objetivo efetivar as punições para aqueles que descumprirem a legislação específica sobre violência doméstica.

Como elas vão se comportar na hora da verdade: com empatia ou omissão?

