Operação em SP combate violência doméstica com prisões Ação visa prisões e proteção a vítimas sob Lei Maria da Penha Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h36 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h36 )

A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação contra a violência doméstica, cumprindo 200 mandados de prisão. A ação ocorre em conjunto com o DOPE e busca também garantir medidas protetivas e apoio às vítimas.

Com a mobilização de 50 mil agentes em mais de dois mil municípios ao longo de agosto, a operação marca os 19 anos da assinatura da Lei Maria da Penha. Esta iniciativa tem como objetivo efetivar as punições para aqueles que descumprirem a legislação específica sobre violência doméstica.

