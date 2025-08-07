Operação em SP combate violência doméstica com prisões

A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação contra a violência doméstica, cumprindo 200 mandados de prisão. A ação ocorre em conjunto com o DOPE e busca também garantir medidas protetivas e apoio às vítimas.
Com a mobilização de 50 mil agentes em mais de dois mil municípios ao longo de agosto, a operação marca os 19 anos da assinatura da Lei Maria da Penha. Esta iniciativa tem como objetivo efetivar as punições para aqueles que descumprirem a legislação específica sobre violência doméstica.
