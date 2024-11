Podcast Você e o Doutor: Entenda a importância da ingestão adequada de água diariamente

Você sabia que perdemos cerca de 200 ml de água por minuto? A cada atividade que fazemos, como falar, andar e até respirar, estamos perdendo água. Os sinais de desidratação podem ser observados pela cor da urina, principalmente no verão, quando a perda de líquido é ainda maior através do suor. Neste episódio do Podcast Você e o Doutor, o médico Antonio Sproesser explica os riscos associados a desidratação, a importância de ingerir a quantidade adequada de água e, além disso, compartilha alternativas à água pura para quem não gosta. Acompanhe!